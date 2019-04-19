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  • 20.04.2019 03:09
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 03:09

'da korkunç ! Ölü ve yaralı var

’da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kütüklere çarpması sonucu ile hayatını kaybetti, Mehmet S. ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Ölü ve yaralı var

, akşam saatlerinde Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. yönetimindeki 31 FP 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki kütüklere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusuf Girişken ile ve Mehmet S., Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Girişken ve Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi devam eden Mehmet S.nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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