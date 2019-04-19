Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango bileti alanlar çekiliş sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Peki, 19 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

19 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

9 NİSAN MİLLİ PİYANGO'DA HANGİ NUMARALAR KAZANDI?

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango, Türkiye'de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyedir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.