Gaziantep'te Ömer ve Kübra Beyaz çifti, geçen yıl çocukları Hüseyin'i (4) bademcik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Çocuğun bademcikleri alındı. İddiaya göre, ameliyattan iki gün sonra ailesi tarafından yüksek ateş, kusma, mide bulantısı şikayetleriyle yeniden hastaneye götürülen Hüseyin, serum, ağrı kesici verilerek eve gönderildi. Çocuğun gece kalbi durdu, beyin fonksiyonları zarar gördü. Görme yetisini ve vücut fonksiyonlarının yüzde 94'ünü kaybeden Beyaz, küçük bir yoğun bakım ünitesine dönüştürülen odasında yaşam mücadelesi veriyor. Çocuk, yaklaşık 10 aydır sadece çalan kapı ziline gülümseyerek tepki veriyor. Anne Kübra Beyaz "Sorumlular cezalandırılsın" dedi.