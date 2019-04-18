Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.04.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:58

'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar

'da yurt dışından getirdikleri altın ve yakut işlemeli olduğu iddia edilen halı ile çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçamadılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın ve yakut işlemeli olduğu öne sürülen bir halının yurt dışından kaçak yollarla getirilerek 'de pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma, müşteri gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.

Ekipler, 'da buluştukları zanlılar A.Y, K.M, E.K, T.Y, O.K. ve T.T'yi yakaladı. Eni 1,20 ve boyu 1,80 metre olan halıya ise el konuldu.

Ayrıca, A.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda iki gözyaşı şişesi, figürlü 3 mermer heykel, 3 toprak kap, metal yağdanlık, tarihi Rumca baskılı kitap, insan figürlü metal mezar taşı, iki tüfek, toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para ile 140 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri