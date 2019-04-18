KOÇ:

Duygusal alanınıza müdahale edilmesi sinirlerinizi gerebilir. Çabuk kavga etme özelliğinizi keşfederek akıcı konuşmaya meyletmeniz gereken bir gün. Bugün aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Uzun süredir özenerek takip ettiğin bir iş seni daha pozitif hissedeceğin bir güne uyandırmış olabilir. Şans seni destekliyor.