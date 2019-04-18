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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 09:10

Günlük – 18 Nisan 2019 Perşembe

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 18 Nisan Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Duygusal alanınıza müdahale edilmesi sinirlerinizi gerebilir. Çabuk kavga etme özelliğinizi keşfederek akıcı konuşmaya meyletmeniz gereken bir gün. Bugün aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Uzun süredir özenerek takip ettiğin bir iş seni daha pozitif hissedeceğin bir güne uyandırmış olabilir. Şans seni destekliyor.

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