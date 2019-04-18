23 Nisan şiirleri... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan etkinliklerinde şiirler okunur. Günümüze kadar bu özel ve anlamlı gün ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. 23 Nisan kutlamalarında okuyabileceğiniz en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte 23 Nisan ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler...
23 NİSAN İLE İLGİLİ ŞİİRLER (2, 3, 4 KITALIK)
İşte 23 Nisan ile ilgili yazılmış en güzel şiirler:
SEN OL ÇOCUĞUM
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali YÜCEL
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene...
Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocuğu
23 Nisan demek...
İsmail Hakkı SUNAT
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
ŞU 23 NİSAN
Şu yirmi üç Nisan'ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata'm çocuk bayramı
Koymuş onun adını.
Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.
Fahrünnisa Elmalı
BENİM BAYRAMIM
İşte benim bayramım,
Sevinçten uçuyorum.
Sabah erkenden kalkıp
Okula koşuyorum.
Bak elimde bayrağım
Alana yürüyorum.
Sevinçten uçacağım.
Kendimi kutluyorum.
Sevinçten uçacağım,
Boşlukta duruyorum.
Hep onu anacağım,
Atama yürüyorum.
Hakkı ÇEBİ
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram,
Yükseldi bak ünümüz.
Yirmi Üç Nisan bizim
En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım,
Gel, gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene.
Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek.
Çünkü her Türk çocuğu
Yirmi Üç Nisan demek.
İSMAİL HAKKI TALAS
23 NİSAN
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
HASAN ALİ YÜCEL
TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN
Bugünlerin küçüğü,
Yarınların büyüğü,
Hep çalışıp öğrenen
Türk çocuğuyum ben.
Ülkesini çok seven,
Milletiyle övünen,
Hep çalışıp üreten
Türk çocuğuyum ben.
Atatürk'ün izinde,
İlkelerinin peşinde,
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben.
EGEMENLİK ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz...
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.
HALİL REFET TANIŞIK
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M.MACİT TAŞ
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...
Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çalış öğün, güven..."
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk'üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.
İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.
HALİL SOYUER
ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN
23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
YAŞASIN 23 NİSAN
Nasıl sevinmez insan?
Bugün 23 Nisan.
Bak süslenmiş dört bir yan
Yaşasın 23 Nisan.
Millet meclisi kurduk
Düşmanı yurttan kovduk
Özgürlüğe kavuştuk
Yaşasın 23 Nisan.
Egemenlik ulusun
Sen bir Türk oğlusun.
Yurdumuzu korursun
Yaşasın 23 Nisan.
Bugün gençlik günüdür.
Türklerin düğünüdür.
Ulusumuzun ünüdür
Yaşasın 23 Nisan.
Sami TUNCA
AYDINLIK YERYÜZÜ
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
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