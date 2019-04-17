Bursa'da, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Furkan Derya, ilginç bir yöntemle zayıfladı. 127 kiloya kadar çıkan 29 yaşındaki genç adam, spor ve diyetin yanı sıra kemençe çalarak zayıfladı. Günde ortalama 10 kilometre de yol yürüyen Derya, "'Diyet değil önce niyet' dedim. Bu yöntemle dört ayda 35 kilo verdim. Şu an 92 kiloyum. Kemençemin enerjisiyle spor yapıyorum" diye konuştu.
- Yaşam
- 17.04.2019
- Gazete
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