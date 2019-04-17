Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.04.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 18:20

17 Nisan cevabı: , ekvatora yakın takımyıldızının adı ne?

Canlı bilgi yarışması Eleq'in ipucu sorusu belli oldu. Eleq'ten soruya ilişkin, "Zodyak’ta , Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 17 Nisan cevabı...

Ekvatora yakın takımyıldızının adı nedir?

sorusu heyecanla bekleniyordu. Bugünkü yarışmada yer alacak ipucu sorusu açıklandı. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Zodyak'ta , Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte cevabı...

17 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Zodyak'ta Kova ile Koç arasında doğanları etkileyen, Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz?

Cevap: Pisces - Balıklar Takımyıldızı

TAKIM YILDIZI NEDİR?

Takımyıldız, gökyüzünün veya gök kürenin bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri17 Nisan Eleq ipucu cevabı: Kova ile Koç arasında doğanları etkileyen, ekvatora yakın takımyıldızının adı ne?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri