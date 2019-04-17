Eleq ipucu sorusu heyecanla bekleniyordu. Bugünkü yarışmada yer alacak ipucu sorusu açıklandı. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Zodyak'ta Kova ile Koç arasında doğanları etkileyen, Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 17 Nisan Eleq ipucu cevabı...

17 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Zodyak'ta Kova ile Koç arasında doğanları etkileyen, Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz?

Cevap: Pisces - Balıklar Takımyıldızı

TAKIM YILDIZI NEDİR?

Takımyıldız, gökyüzünün veya gök kürenin bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır.