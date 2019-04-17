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  • 17.04.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 18:46

'nde girişimi

'da 'nde bir kişi girişiminde bulundu.

üzerine gelen bir kişi, saat 16.00 sıralarında köprünün çelik halatlarına tırmanarak girişiminde bulundu. İntihar girişimini gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Olay yerine İtfaiye ve 112 Ekipleri de sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışmaları sonuç 2 saat sonra ikna edilen kişi, bulunduğu yerden indirilerek ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Karakolu'na götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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