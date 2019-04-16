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Yanlış beyan kovulma nedeni

Yanlış beyan kovulma nedeni
Yargıtay, işe girerken yanlış beyanda bulunan işçinin sözleşmesinin feshedilmesini haklı buldu. Bursa'da karıştığı adli bir olaydan dolayı aldığı denetimli serbestlik cezasını işverenden saklayan kişi işten kovuldu. İşe iade davası açan işçinin talebini iş mahkemesi reddetti. Davacının istinaf başvurusunu değerlendiren bölge adliye mahkemesi ise, işçiyi haklı buldu. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Davada son noktayı koyan Yargıtay, bölge adliye mahkemesi kararını ortadan kaldırdı. Yargıtay kararında, "Davacının ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığı ve işverenin feshinin haklı olduğu anlaşılmıştır" denildi.

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