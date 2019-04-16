Tekirdağ'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

Hacıevhat Mahallesi'nde, bir maden ocağı işletmesinde çalışan Selçuk Karaca'nın (33) kullandığı 34 PN 1692 plakalı otomobil ile Tugay Çezik'in (36) kullandığı 22 AB 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Karaca ve otomobilde bulunan Esat Günsever (28) olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü Çezik ise sıkıştığı otomobilden Malkara itfaiyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çezik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Malkara-Keşan karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında da 3 kişi yaralandı.

Keşan'dan Malkara'ya gitmekte olan Doğukan Doğan (25) yönetimindeki 59 AAU 135 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zeki Dinçer'in (69) kullandığı 59 LG 197 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zeki Dinçer yönetimindeki otomobil yoldan çıkıp kenardaki bir ağaca çarparak durabildi.

Doğan'ın kullandığı otomobil ise takla atarak bölünmüş yolun ortasındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücüler Doğan, Dinçer ve Dinçer'in kullandığı arabada bulunan Nihat İşcan (67) yaralandı. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğukan Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.