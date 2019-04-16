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  • 17.04.2019 04:46
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 04:46

'da feci : Ölü ve yaralılar var

'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Adana'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AE 055 plakalı otomobil, Tarsus--Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İncirlik Park Alanı civarında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki Fatih Zeren'in öldüğünü, B.K, K.K. ve E.E'nin yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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