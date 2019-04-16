Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.04.2019 01:11
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 01:11

Kahreden haber: 2 çocuk can verdi

’ta su dolu fosseptik çukuruna düşen (12) ve (11) hayatını kaybetti.

Kahreden haber: 2 çocuk can verdi

Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ve , yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu fosseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKahreden haber: 2 çocuk can verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri