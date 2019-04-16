Sırp profesöre Türk tedavisi

'da kriminal alanındaki sayılı akademik çalışmalara imza atan 42 yaşındaki3 yıl önce kalınbağırsak kansere yakalandı. Bir süre sonra da kanser, karaciğerine sıçradı. Bu zorlu süreçte birçok operasyon geçiren Kesic, yaptığı araştırmalar sonucunda donörüyle birlikte soluğu Türkiye'de aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle hayata bağlandı. Doktorlarına teşekkür eden Kesic, "Kızım bana süreklidiyordu, artık 'sarı adam' değilim. Beni çok farklı görecek" diye konuştu.