Bugünkü
Takvim

Sırp profesöre Türk tedavisi

Sırp profesöre Türk tedavisi
Sırbistan'da kriminal alanındaki sayılı akademik çalışmalara imza atan 42 yaşındaki Prof. Zoran Kesic, 3 yıl önce kalınbağırsak kansere yakalandı. Bir süre sonra da kanser, karaciğerine sıçradı. Bu zorlu süreçte birçok operasyon geçiren Kesic, yaptığı araştırmalar sonucunda donörüyle birlikte soluğu Türkiye'de aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle hayata bağlandı. Doktorlarına teşekkür eden Kesic, "Kızım bana sürekli 'sarı adam' diyordu, artık 'sarı adam' değilim. Beni çok farklı görecek" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSırp profesöre Türk tedavisi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri