Sırp profesöre Türk tedavisi

Sırbistan'da kriminal alanındaki sayılı akademik çalışmalara imza atan 42 yaşındaki Prof. Zoran Kesic, 3 yıl önce kalınbağırsak kansere yakalandı. Bir süre sonra da kanser, karaciğerine sıçradı. Bu zorlu süreçte birçok operasyon geçiren Kesic, yaptığı araştırmalar sonucunda donörüyle birlikte soluğu Türkiye'de aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle hayata bağlandı. Doktorlarına teşekkür eden Kesic, "Kızım bana sürekli 'sarı adam' diyordu, artık 'sarı adam' değilim. Beni çok farklı görecek" diye konuştu.
- Yaşam
- 16.04.2019
- Gazete
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