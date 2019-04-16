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: Çok özledim mamiko

Eski güzellik kraliçesi , iki yıl önce hayata gözlerini kapadı. Ancak kızı , annesini unutamadı. , Phuket’ten getirdiği bir poşet kum ve deniz kabuğunu annesinin mezarına döküp, ağladı: Çok özledim mamiko!

Çok özledim mamiko
Bir döneme damga vuran, 1975 ikinci güzeli Manolya Onur, iki yıl önce özel bir klinikte karnından yağ aldırdı. Ancak operasyondan birkaç gün sonra fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından iki yıl geçse de Onur'un kızı Prenses Nilüfer Jah, annesini unutamadı. 'un 1990 yılında evlendiği Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Jah, geçtiğimiz günlerde tatile gittiği Phuket'ten, annesi için bir poşet kum ve deniz kabuğu getirdi. , önceki gün annesinin nde 'na gitti. Phuket'ten getirdiği bir poşet kumu annesinin mezarına dökerek dualar etti. Sosyal medya hesabından annesiyle çektirdiği bir kareyi de paylayan Nilüfer Jah, duygularını şöyle dile getirdi: Doğum günün kutlu olsun anne. Seni seviyorum. Seni çok özlüyorum! İyi ki doğdun iyi ki benim annem oldun seni çok seviyorum mamiko çok özledim çok!



SARAYDA YAŞAMIŞTI
Türkiye eski güzeli Manolya Onur, 1990 yılında 'la evlenmişti. Dört yıl süren bu evlilikte Onur, sarayda yaşayıp, paha biçilmez mücevherler takmıştı.


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