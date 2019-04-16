Bir döneme damga vuran, 1975 Türkiye ikinci güzeli Manolya Onur, iki yıl önce özel bir klinikte karnından yağ aldırdı. Ancak operasyondan birkaç gün sonra fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından iki yıl geçse de Onur'un kızı Prenses Nilüfer Jah, annesini unutamadı. Manolya Onur'un 1990 yılında evlendiği Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Jah, geçtiğimiz günlerde tatile gittiği Phuket'ten, annesi için bir poşet kum ve deniz kabuğu getirdi. Genç kız, önceki gün annesinin doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'na gitti. Phuket'ten getirdiği bir poşet kumu annesinin mezarına dökerek dualar etti. Sosyal medya hesabından annesiyle çektirdiği bir kareyi de paylayan Nilüfer Jah, duygularını şöyle dile getirdi: Doğum günün kutlu olsun anne. Seni seviyorum. Seni çok özlüyorum! İyi ki doğdun iyi ki benim annem oldun seni çok seviyorum mamiko çok özledim çok!
SARAYDA YAŞAMIŞTI
Türkiye eski güzeli Manolya Onur, 1990 yılında Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'la evlenmişti. Dört yıl süren bu evlilikte Onur, sarayda yaşayıp, paha biçilmez mücevherler takmıştı.
SARAYDA YAŞAMIŞTI
Türkiye eski güzeli Manolya Onur, 1990 yılında Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'la evlenmişti. Dört yıl süren bu evlilikte Onur, sarayda yaşayıp, paha biçilmez mücevherler takmıştı.
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