Karısını öldürüp cesediyle saatlerce dolaşan kocanın ifadesi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Eren Erdoğan, 4 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan'ı (22) zorla bindirdiği aracında kafasına ateş ederek öldürdü. Cesetle saatlerce dolaştı. Katil zanlısı tutuklandı. Savcılık ifadesinde eşinin ailesi tarafından nişanlılık süreçlerinden bu yana istenmediğini ileri süren zanlı, eşini ailesiyle görüştürmediğini belirterek, şunları söyledi: "Amacım ateş etmek değildi, silahı göstermekti. Bir anda silah ateş aldı. Üç el ateş ettim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi."
- Yaşam
- 16.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.