Karısını öldürüp cesediyle saatlerce dolaşan kocanın ifadesi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi., 4 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi'ı (22) zorla. Cesetle saatlerce dolaştı. Katil zanlısı tutuklandı. Savcılık ifadesinde eşinin ailesi tarafından nişanlılık süreçlerinden bu yana istenmediğini ileri süren zanlı, eşini ailesiyle görüştürmediğini belirterek, şunları söyledi:Bir anda silah ateş aldı. Üç el ateş ettim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi."