Kocaeli'de dehşet! Kız arkadaşının olduğu tuvalete girdi diye öldürdü

yanlışlıkla girdiği tuvalet yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşandı. İşadamı(38),. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi teslim oldu.vede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklandı. E.F.Ş ile A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Öte yandan, tutuklanan A.Ş.'nin Katmış'ı kız arkadaşının olduğuöldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.