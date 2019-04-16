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Kocaeli'de dehşet! Kız arkadaşının olduğu tuvalete girdi diye öldürdü

Kocaeli’de Erkan Katmış, otel çıkışı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Katil zanlısının, ifadesi pes dedirtti: Yanlışlıkla kız arkadaşımın olduğu tuvalete girdi.

'Kan'lışlık
İşadamının, yanlışlıkla girdiği tuvalet yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşandı. İşadamı Erkan Katmış (38), A.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi teslim oldu. E.F.Ş ve A.B. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. tutuklandı. E.F.Ş ile A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, tutuklanan A.Ş.'nin Katmış'ı kız arkadaşının olduğu bayanlar tuvaletine yanlışlıkla girmesi sonucu çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

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