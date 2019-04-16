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  • 16.04.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 17:59

Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, binanın çatısında hasar oluştu.

Selahattin Eyyübi Mahallesi, 1422 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

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