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  • 16.04.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 19:16

'den son dakika yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

16 Nisan 2019 tahminleri... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlı havanın etkili olacağı duyuruldu. Bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı önlem alması yönünde uyarıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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