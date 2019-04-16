Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Ankara'nın güney Isparta ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyıları ile güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.