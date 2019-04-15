Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan iki böbreği ve karaciğeri, 3 kişiyi hayata bağladı. Acılı ailenin onayıyla birlikte Türkiye'de ilk kez bir şehidin organları bağışlandı. Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan operasyonla, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.
Liseli öğrencisi İsmail Bolat ise "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesinden Allah razı olsun" dedi.
Karaciğeri ise Adana'da Necati Alkan'a takıldı. Alkan'ın ailesi, önce bağışlanan organın şehitten alındığını kendisinden sakladı. Eşi "Eğer bilseydi, şehidimiz rahat uyusun diye nakli kabul etmezdi" açıklamasını yaptı. Burcu Alkan ise ameliyattan çıktıktan sonra karaciğerin kahraman şehidimizden olduğunu öğrendiğini ve dakikalarca ağladığını anlattı.
Karaciğer hastası Salih Alkan, şehit Halis Sayın'ın karaciğeri ile ikinci kez hayata merhaba dedi. Ameliyattan sonra kendisine hayat veren karaciğerin sahibini öğrenen Alkan, gözyaşlarına boğuldu.
Babasının 10 sene siroz, sonrasında ise kanserle mücadele ettiğini söyleyen Burcu Alkan, "Çok mutlu ve şaşkınız. Babam ameliyatı girmeden önce durumu öğrendik. Allah bir sevdiği kulu yanına aldı ve bir parçasını da babama verdi. Aslında mutluluğumuz ne kadar büyükse üzüntümüz de öyle. Şehidimizin ailesine çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı belki de babam şu an hayatta olmayacaktı" dedi.
Mustafa Çelebi, 8 yıldır böbrek hastası olduğunu ifade ederek, "Şehidimizin böbreği bana nasip oldu. Ailesi ile tanışmak isterim" diye konuştu.
Şehit onbaşı organlarıyla 3 kişiye hayat verdi.
Liseli öğrencisi İsmail Bolat ise "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesinden Allah razı olsun" dedi.
Karaciğeri ise Adana'da Necati Alkan'a takıldı. Alkan'ın ailesi, önce bağışlanan organın şehitten alındığını kendisinden sakladı. Eşi "Eğer bilseydi, şehidimiz rahat uyusun diye nakli kabul etmezdi" açıklamasını yaptı. Burcu Alkan ise ameliyattan çıktıktan sonra karaciğerin kahraman şehidimizden olduğunu öğrendiğini ve dakikalarca ağladığını anlattı.
Karaciğer hastası Salih Alkan, şehit Halis Sayın'ın karaciğeri ile ikinci kez hayata merhaba dedi. Ameliyattan sonra kendisine hayat veren karaciğerin sahibini öğrenen Alkan, gözyaşlarına boğuldu.
Babasının 10 sene siroz, sonrasında ise kanserle mücadele ettiğini söyleyen Burcu Alkan, "Çok mutlu ve şaşkınız. Babam ameliyatı girmeden önce durumu öğrendik. Allah bir sevdiği kulu yanına aldı ve bir parçasını da babama verdi. Aslında mutluluğumuz ne kadar büyükse üzüntümüz de öyle. Şehidimizin ailesine çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı belki de babam şu an hayatta olmayacaktı" dedi.
Mustafa Çelebi, 8 yıldır böbrek hastası olduğunu ifade ederek, "Şehidimizin böbreği bana nasip oldu. Ailesi ile tanışmak isterim" diye konuştu.
Şehit onbaşı organlarıyla 3 kişiye hayat verdi.
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