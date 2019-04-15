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  • 15.04.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 23:42

'da 3 yaşındaki küçük kızın arkadaşları bağırınca fark ettiler! Çok acı olay

'nın Siverek ilçesinde hayvan gübresi dolu çukura düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bağırınca fark ettiler! Çok acı olay

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.Ç. ismindeki kız çocuğu, 80 santim derinliği bulunan hayvan gübresi dolu çukura düştü.

M.Ç.'nin arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, küçük kızı düştüğü çukurdan çıkardı. Vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ekibi ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrasında, M.Ç.'nin cesedi Siverek Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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