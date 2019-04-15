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  • 15.04.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 22:47

zamanında anlamında kullanılan kelime hangisidir?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, " zamanında anlamında kullanılan kelime hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kahya anlamında kullanılan kelime hangisidir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Tavuk balığı hangisinin hangi adıdır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Osmanlı Devleti zamanında kahya anlamında kullanılan kelime hangisidir?

A- Kethüda

B- Kazasker

C- Reisülküttap

D- Kadı

Doğru Cevap: A- KETHÜDA

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