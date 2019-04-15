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  • 15.04.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 22:37

ifadesi, ülkelerin kuzeyden güneye sıralanmasıyla oluşturulsaydı nasıl olurdu?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, " ifadesi, ülkelerin kuzeyden güneye sıralanmasıyla oluşturulsaydı nasıl olurdu?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Tavuk balığı hangisinin hangi adıdır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: ifadesini oluşturan ülkelerin konumlarına göre kuzeyden güneye sıralanmasıyla oluşturulsaydı nasıl olurdu?

A- Lüksnebe

B- Belüksne

C-Lüksbene

D-Nebelüks

DOĞRU CEVAP: NEBELÜKS (D)

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