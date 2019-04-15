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  • 15.04.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 18:37

Dikkat! 'den 6 il için son dakika uyarısı...

'den 6 il için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den , , Mardin, , ve için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Dikkat! 6 il için çok kritik uyarı

15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, , Mardin, , ve için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani , su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimesi nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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