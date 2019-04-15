Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimesi nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.