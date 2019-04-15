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  • 15.04.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 20:51

Demir korkuluklara sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

'de bir evin penceresinin demir korkuluklarına sıkışan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dakikalarca ağladı! Seferber oldular

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin penceresine başını ve ellerini sıkıştıran 1,5 yaşındaki A.Ç. adlı kız çocuğunu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, korkulukları keserek bebeği kurtardı. Sağlık kontrolü yapılan bebek, ailesine teslim edildi.

Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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