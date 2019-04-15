Hadi'de ipucu sorusu için meraklı bekleyiş son buldu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından bu akşamın ipucu sorusu açıklandı. Hadi'de yapılan açıklamada ipucu sorusu, "Orta Asya'da kullanılan çizmeye benzeyen konçlu ayakkabıya ne denir?" olarak paylaşıldı. İşte 15 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

15 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: İsmi 8. Yüzyıl Orhun Yazıtları'nda geçen bu terim o dönemde Türkler'in çizme, bot giydiklerini de ortaya koymaktadır. Peki Orta Asya'da kullanılan çizmeye benzer bu konçlu ayakkabıya ne isim veriliyordu?

Cevap: EDİK

EDİK HAKKINDA

Edik kelimesinin halk arasındaki anlamı;

1 - Tabanı meşinden olan mest

2 - Kısa çizme

3 - Kısa konçlu çizme

4 - Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın.