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  • 15.04.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 20:59

ABD'de hayatını kaybeden İlayda'ya veda! Gözyaşları sel oldu

Üniversite öğrenimi için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden 'ın (26) cenazesi, 'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İlayda'nın tabutunun üzerine sevdiği çiçekler mimoza ve papatya konuldu.

İlayda'ya veda! Gözyaşları sel oldu

. Dr. ile ayrıldığı Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'ın tek çocukları olan ve bir süredir öğrenim gördüğü Kaliforniya Üniversitesi'nin bulunduğu kentinde geçirdiği hayatını kaybeden için bugün 'in Karşıyaka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze törenine İlayda'nın anne ve babasının yanı sıra, arkadaşları, akrabaları ve Doç. Dr. Ulay ve Kozak'ın akademisyen arkadaşları katıldı. İlayda'nın, tabutunun üzerine başörtüsü örtüldü, sevdiği çiçekler olan sarı papatya ve mimozalardan bir buket konuldu. Ayrıca İlayda'nın tabutuna anneannesi tarafından kendisi için yazılan şiir asıldı.

Dikkat çeken şiirin dizeleri şöyle:
"O sabahın kızıydı/ güneş gibi sıcak, ay gibi parlaktı/ yağmurlarda ıslandı/ bulutları aşmıştı/ konuşmayan melek/ o sabahın kızıydı."

Cenaze töreninde İlayda Kozak'ın kuzenleri, tabutun başında beklerken, güçlükle ayakta durabilen anne Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ile baba Doç. Dr. Rıdvan Kozak taziyeleri kabul etti. Helallik alınması ve ikindide kılınan cenaze namazının ardından İlayda'nın omuzlara alınan tabutu, cenaze aracına konuldu. İlayda Kozak'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

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