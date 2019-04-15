Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ile ayrıldığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın tek çocukları olan ve bir süredir öğrenim gördüğü Kaliforniya Üniversitesi'nin bulunduğu Los Angeles kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Kozak için bugün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze törenine İlayda'nın anne ve babasının yanı sıra, arkadaşları, akrabaları ve Doç. Dr. Ulay ve Kozak'ın akademisyen arkadaşları katıldı. İlayda'nın, tabutunun üzerine başörtüsü örtüldü, sevdiği çiçekler olan sarı papatya ve mimozalardan bir buket konuldu. Ayrıca İlayda'nın tabutuna anneannesi tarafından kendisi için yazılan şiir asıldı.

Dikkat çeken şiirin dizeleri şöyle:

"O sabahın kızıydı/ güneş gibi sıcak, ay gibi parlaktı/ yağmurlarda ıslandı/ bulutları aşmıştı/ konuşmayan melek/ o sabahın kızıydı."

Cenaze töreninde İlayda Kozak'ın kuzenleri, tabutun başında beklerken, güçlükle ayakta durabilen anne Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ile baba Doç. Dr. Rıdvan Kozak taziyeleri kabul etti. Helallik alınması ve ikindide kılınan cenaze namazının ardından İlayda'nın omuzlara alınan tabutu, cenaze aracına konuldu. İlayda Kozak'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.