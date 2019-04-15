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  • 15.04.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 22:37

'deki damat cinayeti kamerada

'de damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Damat cinayeti kamerada!

Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ile kayınpederi M. arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmada kayınpederinin silahla ateş açtığı Mesut Toptaş sokak ortasında vurularak feci şekilde can vermişti.

Damadını vuran Cemil M., olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu. Kayınpederin damadını öldürdüğü o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Mesut Toptaş'ın sokağa geldiği, bir süre sonra da kayınpederi Cemil M'nin gelerek silahla ateş ettiği görülüyor.

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