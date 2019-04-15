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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 21:21

15.04.2019 MPİ ! 15 Nisan açıklandı

Birçok kişi merakla nı merakla bekleniyordu. Pazartesi günleri çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. İşte 15 Nisan MPİ ...

15 Nisan On Numara sonuçları açıklandı

Her hafta pazartesi günleri noter huzurunda çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın sonuçlarını araştırıyor. MPİ nu sizin için derledik.

15 NİSAN PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 1 - 2 - 6 - 8 - 11 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27 - 29 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 54 - 58 - 67 - 69 - 77 - 79

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

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