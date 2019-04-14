Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğnden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

"KUĞU FIRTINASI" NEDİR?

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan "kuğu fırtınası", geleneksel fırtına takvimine göre her yıl 16 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren bir fırtına.



Fırtına takvimi, denizcilerin uzun yılların gözlemlerine dayanarak oluşturdukları bir takvimdir. Bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

Türkiye'nin fırtına takviminde yer alan kuğu fırtınası da her yıl 16 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren bir fırtınadır.

Nisan ayı fırtına takvimi

8 Nisan Kırlangıç Fırtınası (2 gün)

11 Nisan Fırtına

16 Nisan Kuğu Fırtınası (3 gün)

21 Nisan Fırtına (Sitte-i Sevir)

29 Nisan Fırtına (3 gün)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile gece saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu