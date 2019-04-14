Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine giden M.D'nin kullandığı 06 CND 38 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçidin çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine giden M.D'nin kullandığı 06 CND 38 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçidin çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
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