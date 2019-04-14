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  • 15.04.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 07:08

'da korkuç ! Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

'da bir otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen da anne ve baba yaralandı, bir yaşındaki bebekleri ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine giden M.D'nin kullandığı 06 CND 38 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçidin çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

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