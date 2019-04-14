Alınan bilgiye göre, Gaziemir İstasyona gelen Turan Ertaş, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek istasyon peronundan raylara düştü.
Görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Turan Ertaş'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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