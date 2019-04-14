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  • 14.04.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 09:57

'de dengesini kaybederek raylarına düşen vatandaş yaralandı

Gaziemir'de istasyonda trenin gelmesini bekleyen bir vatandaş, dengesini kaybederek raylara düştü. Görevlilerin müdahalesi ile bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu anlar! Tren raylarına düştü...

Alınan bilgiye göre, Gaziemir İstasyona gelen Turan Ertaş, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek istasyon peronundan raylara düştü.

Görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turan Ertaş'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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