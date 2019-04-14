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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 09:59

yorumları – 14 Nisan 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 14 Nisan Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yoğun iş programınızda yardımı olabilecek kişiler etrafınızda belirebilir. Karşılaşmaların ve tesadüflerin mutluluk vereceği bir gün içerisindesiniz. Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır. Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Bugün alacağın sürpriz bir telefon, tatil planlarını aniden değiştirebilir.

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