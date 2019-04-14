KOÇ:

Yoğun iş programınızda yardımı olabilecek kişiler etrafınızda belirebilir. Karşılaşmaların ve tesadüflerin mutluluk vereceği bir gün içerisindesiniz. Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır. Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Bugün alacağın sürpriz bir telefon, tatil planlarını aniden değiştirebilir.