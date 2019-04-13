Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.04.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 07:26

'da korku dolu anlar! Kurşun yağdırdılar

Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. İşletmenin otopark görevlisi bacağından yaralanırken, şahıslar olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.

Olay, saat 02.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güfte sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Eğlence mekanının önüne otomobilleriyle gelen şüpheli şahıslar, tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunlar, eğlence mekanının kapısına ve önünde bulunan otopark görevlisi Latif K. (42)'ya isabet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da korku dolu anlar! Kurşun yağdırdılar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri