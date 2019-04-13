Olay, saat 02.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güfte sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Eğlence mekanının önüne otomobilleriyle gelen şüpheli şahıslar, tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunlar, eğlence mekanının kapısına ve önünde bulunan otopark görevlisi Latif K. (42)'ya isabet etti.
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