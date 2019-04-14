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  • 14.04.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 17:58

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var 'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün ne devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ulubey ilçesinden Altın yönüne giden Mehmet Orun yönetimindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, Dedeli Mahallesi mevkisinde yaklaşık 30 metre yükseklikten ne devrildi.

, sürücü Orun ile araçta bulunan 6 işçi yaralandı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla fındık bahçesinden çıkarılan yararlılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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