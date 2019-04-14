İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ulubey ilçesinden Altınordu yönüne giden Mehmet Orun yönetimindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, Dedeli Mahallesi mevkisinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrildi.
Kazada, sürücü Orun ile araçta bulunan 6 işçi yaralandı.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla fındık bahçesinden çıkarılan yararlılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.