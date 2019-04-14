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  • 14.04.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 15:30

'de koca dehşeti

'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi D.'yi tabancayla vurup ağır yaralayan D., fare zehri içerek a teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.

İzmir'de koca dehşeti

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. D., evde yalnızken boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi.

Ramazan D., barışma talebinde bulunurken, 4 çocuk annesi eşi ise kabul etmedi. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ramazan D., Hüsniye D.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girmeye çalışırken Ramazan D. de fare zehri içerek a kalkıştı.

İçeri giren polis, Ramazan D.'yi etkisiz hale getirirken ağır yaralı Hüsniye D. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve 'ne kaldırıldı. Ramazan D. de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek müdahale edildi. Ameliyat edilen Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ramazan D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiftin 4 çocuğundan 2'sinin evli olduğu, diğer çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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