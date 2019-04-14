14 Nisan Ailece Hadi ipucu cevabı: Apollo 11 uzay gemisi ile Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan kimdir?

Hadi Ailece formatıyla bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ipucu sorusu "Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkan bu kişi, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmiştir. Sizce kimden bahsediyoruz?" şeklinde paylaşıldı. İşte Ailece Hadi ipucu cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkan bu kişi, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmiştir. Sizce kimden bahsediyoruz?

Cevap: NEİL ARMSTRONG

NEİL ARMSTRONG KİMDİR?

Neil Louis Armstrong 5 Ağustos 1930'da dünyaya geldi. Amerikalı astronot, Ay'a ilk ayak basan insandır.

5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı.

1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.