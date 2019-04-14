Yangın, akşam saatlerinde Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde çıktı. Evin yandığını gören komşuları eve girerek 3'ü engelli çocuk, 6 kişiyi alevlerin arasından güçlükle kurtarıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.





Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hanifi Kemeç eşi Fadik Kemeç, gelini Narin Kemeç ve çocukları Arif Kemeç, Fadime Kemeç, Fidan Kemeç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 6 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



