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  • 14.04.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 19:53

’da akılalmaz olay! İller saymakla bitmiyor, geze geze soymuşlar

’da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4’ü kadın 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların toplamda 13 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

İller saymakla bitmiyor! Geze geze soymuşlar

Edinilen bilgilere göre, A.A., A.G., A.G., K.G. ve S.A. isimli şahıslar, fidan ticareti yapan bir işletmede alışveriş yağan vatandaşların yankesicilik yöntemi ile para ve değerli eşyalarını çaldı. Paralarının çalındığını anlayan Z.Ö., Z.G., M.C. ve A.K. isimli mağdurlar durumu anlamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların eşkallerini belirledikten sonra yakalamak için çalışmalara başladı. Zanlıların kullandığı aracı da tespit eden ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından 5 şüpheliyi göz altına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlıların bundan öncede çok sayıda suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Ekipler ayrıca zanlıların , , , , , , , , , , ve illerinde de aynı yöntemle yüzlerce vatandaşı mağdur ettiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyesine çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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