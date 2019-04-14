Canlı bilgi yarışması Eleq'te ipucu sorusu heyecanı son buldu. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İnsan Mühendisliği'nin yazarı Nüvit Osmay'ın kurduğu okul hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte 14 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

14 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Kişisel gelişim kitabı olan İnsan Mühendisliği'nin yazarı Nüvit Osmay'ın kurduğu okul hangisidir?

Cevap: DÜŞÜN KONUŞ DİNLE OKULU

NÜVİT OSMAY KİMDİR?

Nüvit Osmay 1910 yılında İstanbul'da doğmuştur. Makine mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Devlet Demir yollarında çalıştı. Devlet Demir yollarında emekli olduktan sonra Tübitak Bilim ve Teknik dergisinde editörlük yapmaya başladı.

Tübitak'tan yaş haddinden dolayı ayrıldı. Ölüm tarihi 1997 yılına kadar çeviri ve derlemeler yazdı. İnsan Mühendisliği ve Düşünce Atlası en popüler kitaplarındandır. Lise öğrencilerine yönelik bilimsel konularda yazılar yazdı. Bu bakış açısından dolayı popüler bilim yayıncılığının öncüsü oldu.

Yurtdışında olduğu dönemlerde Nüvit Osmay toplum önünde konuşmak üzerine kurslara katıldı. Türkiye'nin farklı kentlerinde bunun üzerine kurslar vermeye başladı. Topluma ve bilim adına birçok yeniliğin öncüsü oldu.