Son dakika: Ankara'da feci kaza! Özel halk otobüsü yol temizleme aracına çarptı: 9 yaralı
Ankara'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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