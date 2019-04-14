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  • 15.04.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 07:10

Son dakika: 'da feci ! Özel halk otobüsü yol temizleme aracına çarptı: 9 yaralı

'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var
'da Mamak'ta özel halk otobüsü yol temizleme aracına arkadan çarptı. sonucu ilk belirlemelere göre en az 9 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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