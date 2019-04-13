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  • 13.04.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 19:19

Şehir merkezine indi! çağrı yapıldı

’te şehir merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. çocuklarını yalnız bırakmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Şehir merkezine indi! Ailelere çağrı yapıldı

Akşam saatlerinde Mahallesinde bulunan çocuk parkına kadar inen kurt paniğe neden oldu. Mahalle Muhtarı Emre Çınar, kendilerine gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Müdürlüğüne haber verildiğini belirterek, "Belediye ile gerekli çalışmayı yapacaklarını söylediler. Ailelerin çocuklarını gerekli çalışmalar yapılana kadar yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.

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