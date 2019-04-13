Akşam saatlerinde Karabük Mahallesinde bulunan çocuk parkına kadar inen kurt paniğe neden oldu. Mahalle Muhtarı Emre Çınar, kendilerine gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildiğini belirterek, "Belediye ile gerekli çalışmayı yapacaklarını söylediler. Ailelerin çocuklarını gerekli çalışmalar yapılana kadar yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.
Şehir merkezine indi! Ailelere çağrı yapıldı
Karabük’te şehir merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Ailelere çocuklarını yalnız bırakmamaları konusunda uyarılar yapıldı.
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