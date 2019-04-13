İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir otele arkadaşları ile yemeğe giden Erkan Katmış, tartıştığı A.S. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şahsın ateşlediği kurşunların isabet ettiği Katmış hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Katmış'ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri Katmış'ı öldüren şahısın yakalanması için çalışma başlattı. Katmış'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Fetih Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZE NAMAZI SONRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Kılınan cenaze namazı sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden 2 grup arasında cenaze namazının kılındığı cami önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Çıkan silahlı kavgada Serkan S., C.K. ve M.Y. adlı 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.