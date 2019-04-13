13 Nisan Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 20 bin TL ödüllü Eleq yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları eleqseverler. Bugünün eleq ipucu konusu spor. Norveç Golden League'de, 2004'te 5 bin metre dünya rekorunu kırarak tarihe geçen kadın atletimiz kimdir biliyor musunuz? Bir ipucu daha; kendisi Olimpiyat Oyunları'nda atletizm alanında Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını kazandıran Etiyopya asıllı Türk atlet." denildi. İşte 13 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (13 NİSAN 2019)

Soru: Norveç Golden League'de dünya rekoru kıran Türk atlet kimdir?

Cevap: ELVAN ABEYLESGESSE YA DA ELVAN CAN

ELVAN ABEYLESGESSE KİMDİR?

Elvan Abeylegesse, veya Elvan Can, 11 Eylül 1982'de doğdu. Türk atletizmine olimpiyatlardaki ilk gümüş madalya kazandıran, Türkiye ve Avrupa rekoru sahibi Etiyopya asıllı Türk orta ve uzun mesafe koşucusudur. Spora ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynayarak başlayan Elvan Abeylegesse, koşuculuk yeteneği keşfedilerek okuldaki beden eğitimi öğretmeni tarafından ondört yaşındayken atletizme yöneltildi.

1999 yılında, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'da IAAF Dünya Kros Şampiyonası'nda Etiyopya'nın küçük takımda kariyerine başladı ve yarışmayı 9. bitirdi. Orada, İstanbul'daki bir toplantıya davet edildi. İstanbul'a gelince, yetkililer kendisinden hoşlandıklarını belirttiler. Elvan Abeylegesse ise o zamanlar "Etiyopya'da federasyonumdan yeterli destek alamadım. Türkiye'de hedeflerime ulaşmanın daha kolay olacağını düşündüm." dedi. Onyedi yaşındayken ENKA için atlet arayan işadamı Önder Özbilen tarafından keşfedilerek, ailesine iki yıl için ayda 300 $ ödeme yapılmak koşuluyla Türkiye'ye getirildi. Mümin Can ile evlenerek Elvan Can adıyla Türk vatandaşlığına geçti. Daha sonra boşandı. O zamandan beri Elvan Abeylegesse adını kullanmaktadır.

KARİYERİ

2001'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 10000 metrede 32:29.20'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bir sonraki oyuna ise sağlık sorunlarından dolayı katılamadı.

2001'de üç ayrı dalda Avrupa gençler şampiyonu olan Elvan, 2003'te Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5000 metre beşincisi oldu. 2004'te Bislett Oyunları'nda 14.24.68'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve birinci oldu.

2009'da İtalya'da düzenlenen oyunlarda 10000 metrede birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

29 Mart 2017 tarihinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından doping yaptığı gerekçesiyle kendisine 2 yıl men cezası verildi.