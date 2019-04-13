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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 07:12

'den son dakika tahminleri! Bugün hava nasıl olacak?

14 Nisan 2019 Pazar ... Genel Müdürlüğü, haftanın son gününe ait tahminleri internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlerde Marmara başta olmak üzere, Karadeniz'in bir kısmı ve İç Anadolu için yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Nisan 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

takvim.com.tr

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