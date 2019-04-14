14 Nisan 2019 Pazar hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son gününe ait tahminleri internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlerde Marmara başta olmak üzere, Karadeniz'in bir kısmı ve İç Anadolu için yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Nisan 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan 2019 hava durumu14.04.2019 09:27
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- Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan 2019 hava durumu
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