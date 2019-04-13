Bugünkü
Takvim

Dürüst milyoner! Hesabına 9 milyon lira yattı, bir kuruşuna bile dokunmadı

, bir sabah hesabına baktığında 9 milyon 609 bin lirası olduğunu fark etti! Üç günü milyoner olarak geçirdikten sonra yetkililere haber verdi. Hesabındaki para geri alınan Güneş, “Bir saatte milyonerlikten, memuriyete döndüm” dedi...

Dürüst milyoner
Hesabına yanlışlıkla 9 milyon lira transfer edilen memur, hafta sonunu milyoner olarak geçirdi. Hafta başında şubesine giderek parayı iade etti. Fıkra gibi olay, 'nın Gölbaşı İlçesi'nde meydana geldi. Kamu kurumunda mühendis olan 55 yaşındaki Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma günü hesabını kontrol ettiğinde 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruşu olduğunu fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Güneş, bankanın hata yaptığını düşünerek bir süre bekledi. Hafta sonunu hesabındaki 9 milyon lira ile 'milyoner' olarak geçiren , pazartesi günü bankaya gitti. Yapılan incelemede, sistemsel bir hata olduğu belirlendi.





'YAŞADIKLARIMA HALA GÜLÜYORUM'
Bir saatlik işlemlerin ardından hesabındaki para geri alınan Güneş, başından geçenlere hala güldüğünü söyledi. Milyonerliğinin kısa sürdüğünü belirten Mustafa Güneş, parayı çekmeyi hiç düşünmediğini söyledi. Şöyle devam etti: "Bir saat içinde milyoner olmaktan çıkıp, memuriyet hayatıma geri döndüm. Art niyetliler peşime düşerler diye tedirgin oldum..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriDürüst milyoner! Hesabına 9 milyon lira yattı, bir kuruşuna bile dokunmadı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri