Dürüst milyoner! Hesabına 9 milyon lira yattı, bir kuruşuna bile dokunmadı

Hesabına yanlışlıkla 9 milyon lira transfer edilen memur, hafta sonunu milyoner olarak geçirdi. Hafta başında banka şubesine giderek parayı iade etti. Fıkra gibi olay, Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meydana geldi. Kamu kurumunda mühendis olan 55 yaşındaki Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma günü hesabını kontrol ettiğinde 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruşu olduğunu fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Güneş, bankanın hata yaptığını düşünerek bir süre bekledi. Hafta sonunu hesabındaki 9 milyon lira ile 'milyoner' olarak geçiren Mustafa Güneş, pazartesi günü bankaya gitti. Yapılan incelemede, sistemsel bir hata olduğu belirlendi.
'YAŞADIKLARIMA HALA GÜLÜYORUM'
Bir saatlik işlemlerin ardından hesabındaki para geri alınan Güneş, başından geçenlere hala güldüğünü söyledi. Milyonerliğinin kısa sürdüğünü belirten Mustafa Güneş, parayı çekmeyi hiç düşünmediğini söyledi. Şöyle devam etti: "Bir saat içinde milyoner olmaktan çıkıp, memuriyet hayatıma geri döndüm. Art niyetliler peşime düşerler diye tedirgin oldum..."
'YAŞADIKLARIMA HALA GÜLÜYORUM'
Bir saatlik işlemlerin ardından hesabındaki para geri alınan Güneş, başından geçenlere hala güldüğünü söyledi. Milyonerliğinin kısa sürdüğünü belirten Mustafa Güneş, parayı çekmeyi hiç düşünmediğini söyledi. Şöyle devam etti: "Bir saat içinde milyoner olmaktan çıkıp, memuriyet hayatıma geri döndüm. Art niyetliler peşime düşerler diye tedirgin oldum..."
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