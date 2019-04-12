



Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer K. megafon ile bir binanın çatısına çıkarak intihargirişiminde bulundu. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve kızını göremediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ömer K.'nın çatıya çıktığı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.