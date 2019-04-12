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  • 12.04.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 17:54

'da ilginç olay! Megafonla çatıya çıktı, tüm ilçe ayağa kalktı…

’un ilçesinde uzun süredir eşinden ayrı yaşayan K. elinde megafon ile çatıya çıkarak girişiminde bulundu.



Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer K. megafon ile bir binanın çatısına çıkarak intihargirişiminde bulundu. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve kızını göremediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ömer K.'nın çatıya çıktığı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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