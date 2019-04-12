Resimli Cuma mesajları: En yeni Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! (WhatsApp, Instagram, Twitter)
Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde en çok aranılanlar arasında. İslam alemi her cuma günü birbirlerine resimli cuma mesajları göndererek birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel en yeni resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte eşe doşta gönderebileceğiniz 2019 resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları burada! İslam alemi öğle vakti idrak edilen cuma namazına hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da birbirlerine cuma mesajı göndererek birbirlerinin cumalarını tebrik ediyorlar. Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bizde bu mübarek güne özel en güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni ve resimli cuma mesajları...
Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.